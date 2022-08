Forbes szuka nowego właściciela. Pomóc ma Citigroup

Nie tak dawno Forbes wycofał się z umowy upublicznienia firmy za pomocą tak zwanej “spółki w ciemno” (SPAC) w transakcji szacowanej na ok. 630 mln USD.

– Było wiele zainteresowanych stron, więc ruszyliśmy z formalnym procesem sprzedaży, a Citigroup został zatrudniony do zarządzania tym procesem – przekazał Reutersowi rzecznik Forbes.

Jednocześnie firma nie chce informować o szczegółach oraz harmonogramie potencjalnej transakcji. Według New York Times, może chodzić o kwotę co najmniej 630 mln USD. Z informacji NYT wynika, że sporządzony przez Citi dokument ofertowy opisujący dane finansowe Forbesa został w ostatnich dniach rozesłany do firm z sektora medialnego, w tym do Yahoo.

Według raportu NYT, Forbes zainkasował w 2021 roku 200 mln USD przychodów i ponad 40 mln USD zysku.