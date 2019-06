Francja: afera z mrożonymi burgerami dostarczonymi przez polską spółkę

Cztery francuskie organizacje charytatywne kupiły mrożone burgery dostarczone przez polską spółkę, które nie spełniały minimalnych norm jakości, donosi serwis Foodnavigator.com.

Nazwy polskiej spółki nie ujawniono. Burgery trafiły do organizacji udzielających pomocy żywnościowej potrzebującym: Banques Alimentaires, Francuskiego Czerwonego Krzyża, Restaurants du Cœur i Secours Populaire Français. Kupiły one burgery za pieniądze z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W lutym tego roku pojawiły się wątpliwości co do jakości burgerów. Zostały przebadane przez francuski nadzór DGCCRF, który 7 czerwca stwierdził, że choć nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, to nie spełniały standardów wymaganych dla tego typu produktów. DGCCRF uznał, że doszło do „oszustwa” co do „istotnych właściwości” produktu. Dochodzenie nadzoru doprowadziło go do francuskiej spółki, która sprowadziła burgery od polskiego dostawcy. Kolejna francuska spółka działała jako pośrednik, pisze Foodnavigator.com. Francuskie władze są w kontakcie z polskimi w sprawie przeprowadzenia dochodzenia także w Polsce, dodaje serwis. DGCCRF, według którego można mówić o „oszustwie prowadzonym przez zorganizowany gang” poinformował, że skieruje sprawę do sądu we Francji.