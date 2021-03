Francja myśli o ulgach podatkowych dla darowizn dziadków i babć

Francja rozważa umożliwienie dziadkom i babciom zwiększenie kwoty, którą mogą bez podatku przekazać swoim wnukom. Mogłoby to pomóc ożywić gospodarkę przez udostępnienie ponad 100 mld EUR dodatkowych oszczędności, nagromadzonych w czasie pandemii.

Francuski minister finansów Bruno Le Maire szacuje, że kwota dodatkowych oszczędności może wzrosnąć do 200 mld EUR do momentu zakończenia kryzysu. To dwa razy więcej niż rząd Francji przeznaczył na ożywienie gospodarki. Le Maire przekonuje, że większość Francuzów zwiększyła oszczędności podczas pandemii. Odpowiada w ten sposób krytykom pomysłu zwiększenia ulg podatkowych dla dziadków i babć, wskazujących iż skorzystają z niego tylko najbogatsi.