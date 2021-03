Francja odnotowała w 2020 r. rekordowy dług publiczny i deficyt

Kryzys zdrowotny i gospodarczy związany z pandemią Covid-19 sprawił, że zadłużenie Francji gwałtownie wzrosło w 2020 roku do 115,7 proc. PKB, a deficyt budżetowy wzrósł do poziomu nienotowanego od 1949 roku. Państwo wydawało krocie, by wesprzeć gospodarkę w obliczu pandemii.

