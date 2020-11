Francuskie supermarkety nie będą mogły sprzedawać tego, co małe sklepy

Francuski rząd zdecydował, że otwarte podczas lockdownu supermarkety nie będą mogły sprzedawać m.in. książek, kosmetyków do makijażu oraz szeregu innych dóbr, oferowanych przez małe, wyspecjalizowane sklepy, które musiały wstrzymać działalność, informuje Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że decyzja rządu ma złagodzić gniew właścicieli małych sklepów, które zostały zmuszone po raz drugi w tym roku do zamknięcia z powodu pandemii. Tym razem zamknięcie na okres miesiąca będzie dotkliwsze, bo dojdzie do niego w sezonie zakupów przedświątecznych.

- Supermarkety dostaną zakaz sprzedaży dóbr, które mogą być sprzedawane przez małe sklepy – ogłosił w poniedziałek Alain Griset, minister ds. małego biznesu.

Już w niedzielę taką decyzję rządu sygnalizował premier Jean Castex.

Zakaz ma wejść w życie od wtorku.

Griset nie podał szczegółów dotyczących tego, sprzedaż których produktów zostanie zakazana w supermarketach, ale dał do zrozumienia, że wśród artykułów higienicznych będą to np. kosmetyku do makijażu.