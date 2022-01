Fuzje i przejęcia pobiły rekord

Do tej pory, zgodnie z danymi zebranymi przez firmy Fordata i Navigator Capital w raporcie „M&A Index Polska”, najlepszy było rok 2020, gdy transakcji było 229.

Rekordowa była też sama końcówka roku. W czwartym kwartale doszło do 102 transakcji, co jest najwyższym wynikiem w historii polskiego rynku. Rok wcześniej w tym samym okresie podpisano 61 umów fuzji i przejęć. Najbardziej aktywne były firmy z sektora TMT (telekomunikacja, media, technologie), które odpowiadały za jedną czwartą transakcji, w tym największy podpisany deal w tym okresie, czyli warte ok. 4 mld zł przejęcie aktywów czeskiej grupy Mall przez Allegro. Niewiele mniej zgodził się zapłacić spożywczy Maspex za produkującą wódkę grupę CEDC.

- Rekordowa liczba przeprowadzonych fuzji i przejęć jest wynikiem utrzymującej się dobrej koniunktury na rynku M&A, obserwowanej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach – mówi Karol Szykowny, dyrektor M&A w Navigatorze Capital.

Zdaniem eksperta transakcjom przez większą część roku sprzyjała rosnąca inflacja, połączona z utrzymywaniem przez banki centralne niskich stóp procentowych. Niskie koszty finansowania zachęcały do dokonywania inwestycji.

- Część podmiotów wykorzystała te okoliczności do przeprowadzenia integracji poziomej lub pionowej, dążąc do optymalizacji rosnących kosztów. W ciągu ostatnich czterech kwartałów zdecydowanie największym powodzeniem cieszyły się spółki informatyczne. Były one celem przejęcia aż w 26 proc. przypadków. Kolejnymi popularnymi sektorami były FMCG – 11 proc. transakcji, przemysł – 9 proc. oraz biotechnologia i ochrona zdrowia – 9 proc. - informuje Karol Szykowny.

Fuzje i przejęcia o wartości powyżej 1 mld zł na polskim rynku lub w wykonaniu spółek z Polski:

Oto największe transakcje roku

spółka kupujący branża wartość (mld zł) Aviva Polska Allianz ubezpieczenia 11,7 Polkomtel Infrastruktura Cellnex infrastruktura telekomunikacyjna 7,1 UPC Polska Play telekomunikacja 7 Mall Group Allegro handel internetowy 4 CEDC Maspex alkohole 3,9 Mondial Relay Inpost logistyka 2,5 Robyg Tag Immobilien nieruchomości 2,5 biznes kauczukowy Trinseo Synthos chemia 1,86 Budimex Nieruchomości Cornerstone, Crestyl nieruchomości 1,5

źródło: M&A Index 2021, Fordata i Navigator Capital, transakcje o ujawnionej wartości