Mija pół roku od ogłoszenia przez WHO pandemii koronawirusa. Na jakim etapie walki z COVID-19 jesteśmy?

11 września mija pół roku od ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa. Do tej pory odnotowano blisko 28 mln przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w związku z COVID-19 zmarło ok. 900 tys. ludzi w 188 krajach świata.