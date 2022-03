Generali wychodzi z Rosji

Czołowy włoski ubezpieczyciel wycofuje się z rynku rosyjskiego z powodu ataku na Ukrainę.

Generali, trzeci co do wielkości ubezpieczyciel w Europie z centralą we włoskim Trieście, informuje o wycofaniu się z Rosji z powodu inwazji na Ukrainę. W praktyce firma zamknie przedstawicielstwo w Moskwie i zrezygnuje z miejsc w zarządzie rosyjskiego ubezpieczyciela Ingosstrakh (ma 38,5-procentowy pakiet inwestycyjny, według nieoficjalnych źródeł Reutersa nie planuje w najbliższym czasie sprzedaży, ale analizuje możliwości). Działalność zakończy spółka Europ Assistance. Firma świadczy usługi ubezpieczeniowe i zatrudnia ok. 80 osób. Grupa zapewnia, że przestrzega sankcji.