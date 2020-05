GetBack poczeka dłużej

Jeszcze tydzień mają obligatariusze windykatora na dopełnienie formalności, które pozwolą im otrzymać raty układowe.

19 maja 2020 r. jest ostatnim dniem, w którym obligatariusze GatBacku mogą zaktualizować swoje dane niezbędne do wypłaty rat układowych. Pierwotnie termin ten upływał 30 kwietnia, ale został wydłużony. GetBack szykuje się bowiem do wypłaty trzeciej, czwartej i piątej raty układowej. By pieniądze dotarły do właściwych adresatów, wszystkie dane w instytucjach zaangażowanych w obecną obsługę obligatariuszy muszą być aktualne.