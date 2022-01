Goldman Sachs: rynki nie weszły jeszcze w „niebezpieczną strefę”

Specjaliści z amerykańskiego banku inwestycyjnego podkreślają, że wysokie wyceny i jedno z najmocniejszych w historii ożywienie po bessie wywołanej pandemią koronawirusa czynią rynki akcji podatnymi na korekty.

Jednak tąpnięcia na parkietach jakie obserwujemy w ostatnich dniach nie powinny jeszcze budzić strachu.

Rynki zeszły na razie do poziomów, które zwykle były zgodne z korektami i stosunkowo niskimi zwrotami w ciągu kolejnego roku do pięciu lat – napisał Goldman Sachs w notce do klientów.

W opinii banku, rynek nie dotarł jeszcze do tzw. niebezpiecznej strefy, która zwykle poprzedza bessę (spadek o co najmniej 20 proc.). Obecnie znajduje się w fazie korekty w cyklu hossy.