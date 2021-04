Eurostat podał, że PKB w 19 krajach, w których obowiązuje euro, skurczył się o 0,6 proc. w ujęciu kwartalnym i 1,8 proc. w ujęciu rocznym, pisze Reuters.

To drugi z rzędu spadek PKB. W czwartym kwartale 2020 roku gospodarka krajów eurolandu skurczyła się o 0,7 proc. Ekonomiści ankietowani przez Reutera spodziewali się, że w okresie od marca do stycznia spadek wyniesie 0,8 proc. kwartał do kwartału i 2 proc. rok do roku.