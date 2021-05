OECD podnosi prognozy wzrostu PKB Polski

OECD z większym optymizmem patrzy w przyszłość i opierając się na postępach w programach szczepień i dynamizującym się ożywieniu globalnej gospodarki, podniosła swoje prognozy gospodarcze. Wyżej niż wcześniej oczekiwano ma też wzrosnąć polski PKB.

Projekcja dla naszego kraju podwyższona została - zgodnie z EconomicOutlook do 3,7 proc. na 2021 r. (wcześniej było to 2,9 proc.), a na 2022 r. z 3,8 do 4,7 proc.