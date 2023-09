Grecja chce w 2024 r. sprzedać dług o wartości do 7 mld EUR

Grecja ma ambitne plany związane z pozyskaniem środków ze sprzedaży zadłużenia w przyszłym roku, informuje Reuters.

Według źródeł agencji, w ramach planowanych na 2024 r. emisji krótko- i długoterminowych papierów skarbowych Grecja zamierza pozyskać do 7,5 mld EUR. To znacząca informacja, gdyż dopiero niedawno, po 13 letniej przerwie kraj odzyskał rating inwestycyjny dla swoich obligacji. Problemy z odpowiednim ratingiem wynikały z kryzysu finansowego, skutkującego koniecznością międzynarodowej pomocy w celu uniknięcia bankructwa kraju.

Według ministerstwa finansów, kwota emisji może zostać zwiększona, jeśli uda się zmniejszyć wartość pozostających w obiegu bonów skarbowych.

W bieżącym roku Grecja pozyskała z rynków instrumentów dłużnych około 9 mld EUR W 2022 roku udało się jej zebrać 8,3 mld EUR.

Południowoeuropejska gospodarka oczekuje, że jej wzrost spowolni w tym roku do 2,3 proc. z 5,9 proc. w 2022 r., co nadal jednak będzie przewyższać średnią dla strefy euro wynoszącą zalewie około 0,6 proc.. Oczekuje się, że w tym roku Grecja osiągnie nadwyżkę pierwotną na poziomie 1,1 proc., a w 2024 r. będzie to już pułap 2,1 proc..

Od 2020 r. zadłużenie kraju spadło o 37 punktów procentowych do 169 proc. w relacji do PKB w 2022 r. i oczekuje się, że w tym roku zmniejszy się do 159 proc. PKB.