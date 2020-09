Alan Grenspan, były przewodniczący Banku Rezerw Federalnych (Fed) stwierdził, że jego największe obawy budzi inflacja i deficyt budżetowy.

Uważam, że inflacja jest bardzo poważnym wyzwaniem i perspektywy dla niej są negatywne. Jest to zasadniczo wynikiem wypierania prywatnych inwestycji i wzrostu produktywności – powiedział Greenspan w pierwszym publicznym wywiadzie od marca.

W jego opinii, nierównowaga wydatków rządu wymyka się spod kontroli. Do lipca dziura w budżecie na 2020 r. wzrosła do 2,45 bln USD, co jest m.in. następstwem wzmożonych wydatków rządowych na wsparcie gospodarki po okresie jej zamknięcia wymuszonego wybuchem pandemii koronawirusa.

Myślę, że poważnym błędem jest niedocenianie faktu tak ogromnych deficytów. To w przyszłości będzie gigantyczny problem z którym ciężko będzie " w normalny" sposób sobie poradzić - powiedział były oficjel.

Greenspan odżegnuje się od oceny przyjętego obecnie przez Fed „średniego celu inflacyjnego”. Amerykańskie władze monetarne stwierdziły, że „czasowo” pozwolą na wzrost inflacji powyżej założonego celu na poziomie 2 proc.

Nie chcę się angażować i wtykać nos w żadną z tych spraw – podsumował były bankier centralny, który kierował pracami Fed od sierpnia 1987 r. do końca stycznia 2006 r. piastując to stanowisko podczas rządów czterech prezydentów – Ronalda Reagana, George’a H.W. Busha, Billa Clintona oraz George’a W. Busha.