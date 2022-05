Amerykański producent motocykli argumentuje swoją decyzję problemem z częściami od jednego z dostawców, które mogą nie spełniać wszystkich wymaganych norm. Nie ujawniono szczegółów.

W handlu międzysesyjnym akcje Harleya-Davidsona taniały o ok. 10 proc. W pierwszych minutach po otwarciu sesji spadek osłabł do ok. 6 proc.