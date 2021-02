Higiena w centrum uwagi

Dormakaba Polska powstała z połączenia dwóch dobrze ugruntowanych na rynku marek, spółek Dorma i Kaba, znanych ze swojego doświadczenia w zakresie inteligentnych i bezpiecznych rozwiązań dostępu. W 2015 r. właściciele zadecydowali o połączeniu spółek na rynku globalnym, a rok później na rynku polskim.

- To był świetny ruch, bo nasze firmy dobrze się uzupełniały, połączenie przyniosło kolejny impuls do rozwoju - mówi Dariusz Marczuk dyrektor generalny Dormakaba Polska.

- Dorma była większą firmą, z rozwiniętymi działami sprzedaży i dużym doświadczeniem. Wykorzystano to do rozwijania produktów Kaby. Tak się stało na przykład w przypadku zamków hotelowych. Śmiało mogę powiedzieć, że to właśnie dzięki połączeniu spółek, jesteśmy dziś największym dostawcą zamków hotelowych w Polsce obsługującym wszystkie sieci - przekonuje Dariusz Marczuk.

Główna siedziba firmy znajduje się w Konstancinie-Jeziornie. Biuro Dormakaba to nie tylko miejsca pracy, ale także ekspozycja produktów, z których wiele pracownicy użytkują na co dzień, sprawdzając ich niezawodność i jakość. Są to m.in. ściany szklane HSW Easy Safe, systemy drzwi przesuwnych MUTO i CS 80 Magneo, ściany mobilne, napędy do drzwi rozwiernych ED100 i przesuwnych ES200 czy bramka sensoryczna.

Drugi oddział spółki znajduje się w Lesznie. W trzeciej siedzibie swój punkt ma dział MKS, czyli Mechaniczne Systemy Klucza.

Innowacyność i odpowiedzialność

Na pytanie jak spółka zdobyła sobie tak duże zaufanie klientów stając się liderem w branży, dyrektor odpowiada bez wahania, że siłą firmy jest innowacyjność, zrównoważone produkty, usługi i rozwiązania.

Coraz częściej klienci, partnerzy biznesowi, ustawodawcy i użytkownicy końcowi wymagają stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych i oferowania produktów przyjaznych środowisku. Dlatego też zrównoważony rozwój jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do rozpoznawalności firmy jako zaufanego lidera w branży.

Dormakaba jako pierwszy producent w branży, uzyskała deklarację środowiskową produktu (EPD) i deklarację dotyczącą wpływu produktu na zdrowie (HPD) dla bramek sensorycznych Argus. Bramka Argus znalazła się w gronie zwycięzców prestiżowej nagrody ICONIC Award 2019. Jako produkt mocno ukierunkowany na design, otrzymała etykietę „Best of Best”.

- My stawiamy na jakość, wspólny design i mocny serwis. Innowacyjność, w którą wpisana jest także troska o środowisko, sprawność serwisu realizowanego poprzez czterdziestu pięciu własnych serwisantów plus elektroniczny obieg dokumentów, a co za tym idzie szybkość obsługi, zapewniają nam przewagę na rynku - tłumaczy Dariusz Marczuk.

- Aby polecieć z lotniska z Warszawy czy Krakowa, trzeba przyłożyć bilet do bramki wykonanej przez Dormakaba. Podobnie, w wielu marketach czy na stacjach paliwowych przechodzimy przez drzwi produkcji naszej firmy, ale przecież nikt korzystający z rozsuwanych, czy obrotowych drzwi nie patrzy na logo firmy, bo te produkty choć bardzo przydatne i niezawodne, służą nam na co dzień. Rozwiązań i konkretnych produktów którymi moglibyśmy się pochwalić, jest o wiele więcej - dodaje dyrektor Marczuk.

W ubiegłym roku oddano do użytku największy, zadaszony park wodny w Europie, Park of Poland, znajdujący się we Wręczy na trasie Warszawa - Łódź. Wewnątrz są produkty i rozwiązania Dormakaba za blisko 2,5 mln. zł. Od drzwi obrotowych i bramek dostępu zaczynając, a na okuciach do witryn i drzwi całoszklanych w strefie saun kończąc.

Wiele produktów Dormakaba zainstalowano podczas ostatniego, generalnego remontu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Sensoryczne bramki, systemy zabezpieczające kibica przed pozostaniem w strefie chronionej podczas przechodzenia, wysokie bramy uchylne i bramki uchylne sterowane elektrycznie, spełniają najbardziej wygórowane oczekiwania funkcjonalności, jakości i bezpieczeństwa. Spółka wykazała się też specjalną troską o estetykę, dążąc do tego, aby wszystkie elementy współgrały ze stylistyką miejsc w których zostały zamontowane.

Rozwiązania na czas pandemii

Dormakaba prowadzi obecnie kampanię której hasło brzmi „Bezdotykowe otwieranie. Dobre dla higieny. Dobre dla Ciebie”.

Firma promuje w tej kampanii głównie drzwi wyposażone w automat który je otwiera, ale również bramki kontroli otwierane za pomocą karty. Proponuje też rozwiązania umożliwiające kontrolę osób, przy pomocy kolumny kontrolnej, która mierzy temperaturę, podaje środek do dezynfekcji, liczy ilość osób lub wykrywa czy ktoś spośród wchodzących do budynku nie ma maseczki.

Badania wykazały, że po dotknięciu klamki, barierki czy pochwytu, dwie trzecie ludzi natychmiast szukają możliwości umycia rąk. Dodatkowo 83 proc. respondentów stara się jak najmniej dotykać klamek, poręczy i przycisków w windzie.

Dlatego higiena w takich miejscach jak szpitale, hotele, restauracje, centra handlowe i budynki administracyjne jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. Wszędzie tam, gdzie ochrona przed infekcjami jest stawiana na pierwszym miejscu, ludzie czują się bezpiecznie, komfortowo i mile widziani. Wychodząc z tego założenia architekci, projektanci i zarządcy obiektów chcą zapewnić atrakcyjność budynku, muszą brać pod uwagę zwiększoną świadomość ludzi jeśli chodzi o higienę. A ponieważ zarazki rozprzestrzeniają się głównie poprzez powierzchnie o wysokim stopniu przyczepności takie jak poręcze, przyciski i klamki, to jest oczywiste, na czym trzeba się skupić.

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak może wyglądać bezdotykowe otwieranie drzwi w całym budynku, inżynierowie spółki wytypowali pięć krytycznych punktów w budynku, w których zachowanie higieny jest szczególnie ważne.

Pierwszy to główne wejście. Automatyczne drzwi obrotowe i przesuwne to idealne rozwiązanie w obszarach o dużym natężeniu ruchu. Gwarantują zwiększoną higienę poprzez bezdotykowe przejście. Dodatkowo drzwi obrotowe stanowią barierę klimatyczną, zmniejszając zużycie energii w budynku, a regulowana prędkość oferuje wysoki stopień komfortu użytkowania.

Drugim punktem są drzwi wewnątrz budynku. Tu także sprawdzą się drzwi przesuwne. Jednak gdy przestrzeń jest ograniczona, jedno- lub dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w napęd do drzwi rozwiernych będą lepszym wyborem. Innym ciekawym rozwiązaniem które można zastosować w drzwiach wewnątrz budynku, są systemy szklanych drzwi przesuwnych, które zapewniają transparentność, wygodę i oczekiwany, wysoki poziom higieny.

Kolejnym krytycznym punktem jest otwieranie i zamykanie drzwi, ponieważ

drzwi automatyczne to dopiero początek drogi do dbania o higienę. Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się zakażeń należy wyposażyć takie drzwi w radarobariery oraz bezdotykowe czujniki. Dzięki nim, otwieranie rozpocznie się dopiero wtedy, gdy radarobariera wyłapie ruch lub gdy zbliżymy dłoń do czujnika.

Drzwi automatyczne otwierają się za każdym razem gdy tylko do nich podejdziemy lub przybliżymy dłoń do czujnika. Nie zawsze jednak jest to efekt oczekiwany przez klientów. Jakie zastosować rozwiązania, gdy mamy do czynienia z terenem prywatnym, wymagającym ograniczenia dostępu osób z zewnątrz? Firma dormakaba proponuje rozwiązanie kontroli dostępu, która zabezpiecza drzwi przed nieautoryzowanym wejściem. Otwieranie następuje za pomocą karty, transpondera lub smartfonu i jest zarejestrowane w systemie.

Ostatnim punktem krytycznym są miejsca o bardzo dużym natężeniu ruchu osób.

Dla takich obszarów idealne są bramki sensoryczne.

Tylko osoby, które mają przyznane uprawnienia będą mogły przejść przez bramkę. Dodatkowo próby zapobieganiu infekcjom mogą być wzmocnione, gdy system bramek zostanie wyposażony w kolumnę kontroli temperatury lub detekcji maseczki. Kolumna również może dozować środek dezynfekujący a także zapobiegać zatłoczeniu, wpuszczając jednorazowo ograniczoną liczbę osób.

Nie tylko automaty

Bezdotykowe otwieranie to przyszłość, która zapewni dbanie o higienę na najwyższym poziomie. Kiedy jednak nie mamy możliwości zamontowania takich systemów, prostym i ekonomicznym rozwiązaniem są naklejki miedziane, do zamocowania na klamce czy pochwycie. Międzynarodowe badania już wielokrotnie potwierdziły, że miedź ma właściwości antywirusowe i antybakteryjne.

- Nie chcemy budować marki na zwiększonej sprzedaży z powodu pandemii, jednak to są czasy, kiedy dla wspólnego dobra powinniśmy dbać o higienę i co za tym idzie, bezpieczeństwo. Dlatego do naszych produktów dodaliśmy na przykład kolumnę kontrolną, która to bezpieczeństwo w istotnym stopniu podnosi. Tym bardziej, że jest duży nacisk na takie rozwiązania w zakładach pracy, a my zawsze odpowiadamy na zapotrzebowanie klientów. Stąd nazwa naszej kampanii: Bezdotykowe otwieranie. Dobre dla higieny. Dobre dla Ciebie - wyjaśnia Dariusz Marczuk.