Hiszpania może stać się ważnym centrum handlu gazem ziemnym

Wstrzymanie przez Algierię w listopadzie 2021 r. dostaw gazu do Hiszpanii biegnącym przez Maroko rurociągiem Maghreb-Europa (GME) zmusiło Madryt do zwiększenia dywersyfikacji dostaw surowca. Wraz z tym pojawiły się szanse na nowe przedsięwzięcia, pozwalające ograniczyć dostawy rosyjskiego gazu do krajów UE i zwiększenie roli Hiszpanii w handlu gazem.

Konieczność pilnej dywersyfikacji dostaw gazu stała się dla Hiszpanii priorytetem w obliczu niestabilnej sytuacji politycznej w Algierii, nasilającego się konfliktu tego kraju z Marokiem oraz szybko rosnących cen energii.