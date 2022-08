Ile mija od wpisu do KRD do upadłości

Co trzeci bankrut i co czwarta restrukturyzowana firma nie płaciła należności już dwa lata przed ogłoszeniem niewypłacalności.

W pierwszym półroczu 2022 r. do grona niewypłacalnych dołączyło 1059 przedsiębiorstw, z czego 862 zdecydowało się na postępowanie restrukturyzacyjne, a 197 ogłosiło upadłość. W obu przypadkach w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił spadek o 14 proc. – wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Należy dodać, że o ile upadłości z roku na rok jest coraz mniej, to postępowanie restrukturyzacyjne wciąż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem firm. Rekordowy był pod tym względem ubiegły rok. Wszystko przez wprowadzenie uproszczonej procedury restrukturyzacyjnej, która miała pomóc przedsiębiorcom ratować firmy podczas pandemii. Szybsze postępowanie było bardzo popularne wśród przedsiębiorców, a obecnie - dzięki nowelizacji przepisów - jest już stałą możliwością w formie postępowania o zatwierdzenie układu.

– Duża popularność restrukturyzacji to pozytywny trend w polskim biznesie. Daje ona szansę na utrzymanie firmy przy życiu, a upadłość oznacza jej koniec i likwidację majątku. Uproszczone przepisy zapewne spowodują utrwalenie się tego trendu – mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów (KRD) Biura Informacji Gospodarczej. 67 proc. przedsiębiorstw, które zbankrutowały, było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów w momencie ogłoszenia upadłości. Z raportów wynika, że sygnały o problemach finansowych tych firm widoczne było na długo przed oficjalnym ogłoszeniem upadku. Co trzecia z nich (35,5 proc.) nie regulowała należności już na dwa lata przed bankructwem. Z upływem czasu grono niepłacących się powiększa. Odsetek bankrutów, którzy nie płacili na rok przed upadłością, wynosi 46 proc. Natomiast na sześć miesięcy przed upadkiem dłużnikami było już 54 proc. takich firm. Kwartał później – 58 proc. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na naprawę, widniały w rejestrze rzadziej niż bankruci. W dniu ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego do KRD była wpisana co druga taka firma (49 proc.). Czy trend spadku liczby niewypłacalności w biznesie utrzyma się w najbliższych miesiącach? Zdaniem ekspertów, jest to trudne do przewidzenia. Pandemia nie jest już tak uciążliwa dla przedsiębiorców, jednak płynność finansowa ich firm jest wystawiona na kolejną próbę. – Obecnie sporym zagrożeniem dla biznesu jest inflacja, wywołana w dużym stopniu przez rosnące ceny energii i paliw. Przedsiębiorstwa muszą utrzymać rentowność w bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu. W najtrudniejszej sytuacji są firmy, które swoje koszty muszą szacować na miesiące, a nawet lata do przodu i nie mają potem możliwości ich korekty – mówi Jakub Kostecki, prezes Kaczmarski Inkasso. To duży problem chociażby w budownictwie. Zdaniem ekspertów to jedna z branż najbardziej narażonych na wzrost niewypłacalności. – W trudnej sytuacji są też firmy, które świadczą usługi czy sprzedają produkty bezpośrednio konsumentom. Inflacja ogranicza popyt. Polacy coraz bardziej zaczynają zaciskać pasa i ograniczać wydatki. Warto jednak zaznaczyć, że efekt wzrostu cen i kosztów działalności nie będzie widoczny od razu, a dopiero za jakiś czas. Firmy nie upadają zwykle z dnia na dzień i próbują się ratować - bywa, że kosztem innych. Warto o tym pamiętać i sprawdzać swoich kontrahentów – podkreśla prezes Kaczmarski Inkasso.