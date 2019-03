Indie proszą banki o pomoc ws. Jet Airlines

Indyjski rząd poprosił państwowe banki, by zaangażowały się w ratowanie linii lotniczych Jet Airlines. Wezwały banki do zamiany długu na kapitał i przejęcia udziałów w przewoźniku.

Indyjska firma, której zadłużenie wynosi ponad 1 mld USD, musiała opóźniać płatności na rzecz banków, pracowników, dostawców, a nawet leasingodawców samolotów. Jak donoszą agencje, przed wyborami powszechnymi rząd w Delhi chce uniknąć utraty miejsc pracy. O pomoc władze zwróciły się do państwowych banków, w tym do SBI i Punjab National Bank (PNB), a także do kontrolowanego w 49 proc. państwowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego i Infrastruktury (NIIF). Chcą by instytucje przejęły co najmniej jedną trzecią udziałów w linii lotniczej do czasu znalezienia...