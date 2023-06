Inflacja na Węgrzech może spaść do wartości jednocyfrowej do końca br.

Marton Nagy, węgierski minister rozwoju gospodarczego powiedział, że istnieją duże szanse, by do końca 2023 r. inflacja spadła do wartości jednocyfowej. Dałoby to bankowi centralnemu pretekst do znaczącej obniżki stóp procentowych.

fot. Bloomberg Cytowany przez agencję Reuters polityk stwierdził, że obecnie nie ma co liczyć na obniżkę oprocentowania kredytów, które skutecznie tłumią popyt konsumencki i ograniczają działalność przedsiębiorstw. Negatywnie wpływa również na stan budżetu kraju, który jest napięty z powodu rosnących kosztów obsługi zadłużenia. Gdyby faktycznie inflacja zdecydowanie osłabła i zeszła do poziomu jednocyfrowego, stopy procentowe mogłyby również wyraźnie się obniżyć i na wiosnę 2024 r. oscylować również na pułapie jednocyfrowym – powiedział minister. Polityk przyznał, że naprawdę poważnym wyzwaniem będzie sprowadzenie inflacji poniżej progu 5 proc. m.in. z powodu utrzymujących się wysokich oczekiwań inflacyjnych. Inflacja na Węgrzech w kwietniu oszacowana została na 24 proc. Tymczasem w maju, Narodowy Bank Węgier obniżył swoją główną jednodniową stopę depozytową o 100 punktów bazowych do 17 proc.