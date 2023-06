Inflacja w Niemczech znów przyspieszyła

fot. Stefan Boness/Panos Pictures / Panos Pictures / Forum

Według wstępnego odczytu zaprezentowanego przez Destatis, w czerwcu 2023 r. inflacja cen konsumenckich w Niemczech przyspieszyła do 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym i 6,4 proc. licząc rok do roku. W maju było to odpowiednio 00,1 proc. i 6,1 proc.

Tymczasem mediana prognoz rynkowych zakładała wzrost względem maja o 0,2 proc., a w relacji do czerwca 2022 r. o 6,3 proc.

W przypadku wskaźnika skorelowanego z Unią Europejską, by umożliwić bezpośrednie porównanie w czerwcu br. ceny wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym i 6,8 proc. rocznym. W tym przypadku spodziewano się natomiast wartości na poziomie 0,3 proc., po spadku o 0,2 proc. w maju i 6,7 proc. wobec 6,3 proc. miesiąc wcześniej.

Wzrost inflacji to - jak podkreślają ekonomiści - w dużej mierze wynik niższej bazy sprzed roku. W czerwcu ubiegłego roku, chcąc przeciwdziałać rosnącym cenom energii, niemiecki rząd obniżył podatki od paliw i wprowadził bilet komunikacji miejskiej umożliwiający podróżowanie po kraju za 9 EUR miesięcznie, co spowodowało spadek inflacji w tym miesiącu.

Oczekuje się, że stopa inflacji bazowej w Niemczech, która nie obejmuje niestabilnych pozycji, takich jak żywność i energia, wyniesie w czerwcu 5,8 proc. w porównaniu z 5,4 proc. w maju.