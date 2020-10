Intel sprzeda koreańskiemu SK Hynix biznes produkcji pamięci NAND za ok. 9 mld USD, co pozwoli amerykańskiej spółce na skupieniu się na podstawowej działalności, czyli mikroprocesorach.

Południowokoreańska spółka zapłaci Intelowi 10,3 bln wonów. Przejęcie biznesu pamięci NAND będzie realizowane etapami, do końca 2025 roku. Akcje SK Hynix tanieją, bo inwestorzy obawiają się, że największa akwizycja w historii spółki może być zbyt droga.

- Przejmując biznes Intela Hynix wchodzi na etap hiperkontroli tego segmentu rynku. Choć jest pewien sceptycyzm co do ceny, to myślę, że nie będzie to obciążenie, bo spółka zapewnia sobie solidny długoterminowy cash flow – powiedział Greg Roh, analityk HMC Securities. – Konsolidacja rynku to dobra wiadomość dla koreańskich producentów chipów i złagodzi problemy z nadpodażą – dodał.