W wyniku rozpoczęcia przez Federację Rosyjską działań zbrojnych przeciwko Ukrainie nastąpiła przerwa w działalności operacyjnej spółki Inter Cars Ukraine z siedzibą w Chmielnickim - poinformował Inter Cars.

“Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację na Ukrainie i w miarę możliwości pozostaje w kontakcie z personelem Inter Cars Ukraine. Przychody Inter Cars Ukraine w 2021 roku wynosiły ok. 580,2 mln zł, co stanowiło ok. 4,82 proc skonsolidowanych przychodów Spółki w 2021 roku” - podano.