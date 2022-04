IPO DEWA z Dubaju drugie pod względem wielkości na świecie w tym roku

Gigant użyteczności publicznej z Dubaju, koncern energetyczno-wodociągowy Dubai Electricity & Water Authority pozyskał 6,1 mld USD w ramach pierwotnej oferty publicznej (IPO). To druga w tym roku na świecie wartość IPO i największa w regionie EMEA obejmującym Europę, Afrykę i Bliski Wschód, informuje Bloomberg.

Akcje sprzedano po 2,48 dirhamów za walor po maksymalnie przyjętej cenie co wycenia wartość spółki na poziomie 33,8 mld USD. Stawia ją to w gronie największych tego typu firm na świecie. Zainteresowanie oferta było tak duże, że emitent zdecydował się powiększyć ją trzykrotnie, do poziomu 18 proc. całości kapitału. Zaprezentowane przez spółkę szacunki wskazują, że popyt sięgnął niemal 86 mld USD.