Zdaniem autorów raportu, raczej przeciętny odbiór gry “Outriders” będzie prawdopodobnie podnosił ryzyko jakości dla spółki PCF aż do kolejnej dużej premiery w 2024 r.

“Pamiętając o tym fakcie, nie możemy jednak pominąć szybko postępującej transformacji studia w ostatnich latach, przy wzroście zatrudnienia z 116 osób na koniec 2017 r. do ponad 500 obecnie oraz przy rozszerzeniu prac z jednego prototypu gry AAA do zdywersyfikowanego portfela 5 produkcji w toku. W roku 2022 nie spodziewamy się wielu aktualizacji odnośnie produkcji gier, co może być postrzegane negatywnie przez rynek, niemniej spodziewamy się dalszego wzrostu studia. Prognozujemy organiczny wzrost zatrudnienia do ponad 600 oraz 700 osób na koniec 2022E/23, co naszym zdaniem jest możliwe dzięki współpracy z wydawcami (zarządzanie ryzykiem pojedynczej premiery, zabezpieczenie finansowania produkcji). Nie wykluczamy także kolejnych transakcji M&A w tym roku, które w naszej opinii mogą osiągnąć znaczącą skalę z perspektywy spółki” - napisano w uzasadnieniu raportu.

Według analityków, agresywna i ekspansywna polityka PCF jest unikalna na tle polskich producentów gier.

Specjaliści prognozują 241 mln zł przychodów spółki w 2022 r. i 266 mln zł w 2023 r. Zysk netto znormalizowany ma wynieść - odpowiednio - 65 i 62 mln zł.

“Zakładamy że spółka wyda jedną grę AAA rocznie w latach 2024-26, przy sprzedaży 8-10 mln kopii w 5-letnim cyklu oraz jedną grę AA w 2026 (sprzedaż 3 mln kopii w 5 lat)" - dodano.