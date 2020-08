Władze Iranu chcą umożliwić obywatelom inwestowanie w ropę na rynkach kapitałowych. Liczą, że umocni to gospodarkę osłabioną przez sankcje USA i pandemię koronawirusa.

Prezydent Hasan Rouhani ogłosił, że pomysł uzyskał poparcie Najwyższej Rady Koordynacji Gospodarczej. Podkreślił, że władze liczą na napływ dużej ilości gotówki do gospodarki dzięki otwarciu nowych możliwości inwestowania dla Irańczyków.

- Rynek akcji i ropa, a nie złoto i dolar, są miejscami gdzie warto inwestować i chcemy w ten sposób pomóc ludziom – powiedział Rouhani.

Prezydent Iranu nie ujawnił żadnych szczegółów, ale półoficjalny serwis Eqtesad News poinformował o planach sprzedaży ok. 220 mln baryłek ropy na giełdzie IRENEX za pośrednictwem islamskich obligacji „salaf”, które przypominają kontrakty futures.

W planach władz jest stworzenie także innych możliwości inwestowania w krajowe aktywa, m.in. fundusz notowany na giełdzie w Teheranie, w którego portfelu znajdą się m.in. akcje spółek zależnych państwowego koncernu National Iranian Oil Refining and Distribution Co.

Eksperci uważają, że to część szerszej inicjatywy ekipy prezydenta Rouhaniego monetyzacji niektórych państwowych aktywów w celu pokrycia rosnącego deficytu budżetowego. Jest on skutkiem spadku wpływów z ropy. Zaostrzenie przez USA sankcji spowodowało, że eksport irańskiej ropy spadł z 2,5 mln baryłek dziennie w kwietniu 2018 roku do mniej niż 200 tys. w lipcu.