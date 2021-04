J&J rozpoczął dostawy szczepionek do UE

Johnson&Johnson rozpoczął w poniedziałek dostarczanie swojej jednodawkowej szczepionki przeciwko COVID-19 do krajów UE, pisze Reuters.

Firma początkowo planowała rozpocząć dostawy na początku kwietnia, jednak proces opóźnił się z powodu problemów produkcyjnych.

„Pierwsze dawki opuszczają dziś magazyny” - powiedział na poniedziałkowej prasowej rzecznik Komisji Europejskiej.

Koncern Johnson&Johnson zobowiązał się do dostarczenia UE 55 mln dawek do końca czerwca i kolejnych 120 mln w trzecim kwartale. W całym 2021 roku do krajów UE oraz do Norwegii i na Islandię ma trafić łącznie 200 mln dawek.