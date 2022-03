Koncern Johnson & Johnson poinformował we wtorek, że zawiesi dostawy swoich produktów do utrzymywania higieny osobistej do Rosji, dołączając tym do wielu innych firm, które zdystansowały się od tego kraju po inwazji na Ukrainę, pisze Reuters.

Amerykańska firma poinformowała, że choć częściowo wycofuje się z działalności, nadal będzie dostarczać do Rosji niezbędne leki i urządzenia medyczne.