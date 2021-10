Jak podwyżki stóp wpłyną na ceny mieszkań

Wpływ zeszłotygodniowej podwyżki stóp procentowych na popyt na mieszkania i ich ceny będzie niewielki. Jeżeli jednak stopa procentowa NBP wzrośnie do poziomu 2 proc. na koniec 2022 roku, to może mieć już wpływ na ceny mieszkań – doprowadzić do ich stabilizacji lub spadku.

Rada Polityki Pieniężnej dosyć niespodziewanie postanowiła w zeszłym tygodniu o podniesieniu stóp procentowych NBP. Stopa referencyjna wzrosła o 40 punktów bazowych (0,4 pkt proc.), z 0,1 proc. do 0,5 proc. Podwyżka jest reakcją RPP na coraz wyższą inflację, która zgodnie z szybkim szacunkiem GUS wyniosła we wrześniu aż 5,8 proc. r/r. Dalsze podwyżki stóp pozostają niewiadomą, chociaż duża część prognoz makroekonomicznych mówi o tym, że stopy mogą zostać podniesione do 1,5-2 proc. na koniec 2022 r. Podobny poziom stóp na koniec przyszłego roku wycenia również rynek kontraktów FRA, a więc rynek instrumentów pochodnych, na którym zawierane są kontrakty dotyczące przyszłej wysokości stóp procentowych.