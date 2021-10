Jak rozliczyć subwencję udzieloną w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Trzy firmy walczą o budowę terminalu w Świnoujściu

Do inwestycji wycenianej dotychczas na 3 mld zł przymierzają się Agencja Rozwoju Przemysłu, Baltic Gateway i Deme Concession.Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście znowu przymierza się realizacji inwestycji w terminal kontenerowy. To projekt, którego koszt szacowano dotychczas nawet na 3 mld zł. – Przechodzimy do drugiego etapu - informuje Monika Woźniak-Lewandowska, odpowiadająca za kontakty portu z prasą.Jego zarząd dopuścił do drugiego etapu trzy podmioty, które zgłosiły się w bieżącym postępowaniu. Terminal kontenerowy w Świnoujściu chcą zbudować: Agencja Rozwoju Przemysłu, belgijska firma Deme Concession oraz brytyjska Baltic Gateway. Ostatnia z wymienionych brała już udział w poprzednim postępowaniu, ale jej oferta nie spełniła wymogów formalnych, więc przetarg został anulowany.