Jak uporać się ze spadkiem sprzedaży i odpływem kadr

System Wczesnego Ostrzegania to szansa na nowe otwarcie dla MŚP, które mają pod górkę. Specjaliści doradzą im, jak przetrwać trudny czas.

Dane rynkowe nie pozostawiają złudzeń: od wybuchu pandemii z największymi trudnościami w utrzymaniu płynności finansowej zmagają się małe i średnie firmy. Na to nakładają się jeszcze galopująca inflacja i konsekwencje trwającej wojny w Ukrainie.

Istotna pomoc: W dobie kryzysu gospodarczego wielu przedsiębiorców tnie wydatki na szkolenia i usługi doradcze. Dofinansowanie z SWO może być dla nich zbawienne.

– Na szczęście przedsiębiorcy nie muszą radzić sobie z tymi wyzwaniami sami. Dzięki funduszom unijnym otrzymają wsparcie na czas kryzysu. Beneficjenci uzyskają nie tylko profesjonalną diagnozę stanu swoich firm, lecz także narzędzia, które rozwiną ich kompetencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które znajduje się w okresowych tarapatach finansowych – mówi Małgorzata Kuś, kierownik w departamencie rozwoju kadr w przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Usługi doradcze

PARP prowadzi już siódmą edycję konkursu System Wczesnego Ostrzegania (SWO). Stawką w naborze jest dotacja w wysokości 18,5 tys. zł na firmę. Przedsiębiorcy przeznaczą ją na szkolenia i wsparcie doradcze będące wynikiem dogłębnej analizy kondycji firm. Konkurs jest finansowany z pieniędzy unijnych dostępnych w programie Wiedza Edukacja Rozwój. Dotychczas z usług szkoleniowo-doradczych skorzystało ponad tysiąc właścicieli i pracowników przedsiębiorstw.

Marek Pszczółkowski, ekspert w firmie doradczej W Accounting, uważa, że SWO jest trafnym rozwiązaniem dla MŚP.

– Zmagają się one z problemami, które zapoczątkowała pandemia. Pogłębiający się kryzys gospodarczy powoduje narastanie trudności w ich funkcjonowaniu – podkreśla Marek Pszczółkowski.

Zwraca uwagę, że w czasie koniunktury gospodarczej przedstawiciele biznesu stosowali przyjęte od lat systemy zarządzania firmami i nie modyfikowali ich.

– Niestety, sprawdzone rozwiązania sprzed kryzysu w żaden sposób nie zadziałają w nowej rzeczywistości. Wielu przedsiębiorcom i ich pracownikom z działów księgowych brakuje specjalistycznej wiedzy dotyczącej finansów i dziedzin pochodnych. Dlatego oferowane przez PARP eksperckie wsparcie jest dla MŚP na wagę złota. Specjaliści od doradztwa biznesowego pomogą przedsiębiorcom wprowadzić wiele rozwiązań poprawiających funkcjonowanie firm. Nie będą one wymagały dodatkowych nakładów finansowych, a wręcz obniżą koszty bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej – zaznacza Marek Pszczółkowski.

Jego zdaniem jednym z takich rozwiązań jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania.

– Często pomaga ona zmniejszyć obciążenia fiskalne. Ważne, aby przedsiębiorcy z większą odwagą zmieniali podejście do zarządzania firmą. Dzięki temu mają szansę w znaczący sposób wpłynąć na efektywność działania biznesu. System Wczesnego Ostrzegania to szansa na nowe otwarcie dla wielu firm funkcjonujących w coraz trudniejszej rzeczywistości gospodarczej – ocenia Marek Pszczółkowski.

Wzrost cen surowców

Agnieszka Majer, starszy konsultant w Civitta Polska, zwraca uwagę na kryteria formalne konkursu SWO.

– O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy doświadczyli okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tymczasowe kłopoty powinny być spowodowane m.in. spadkiem sprzedaży, wzrostem cen surowców, problemami kadrowymi lub istotnymi zmianami prawnymi, które wymuszają na szefach MŚP konieczność przeorganizowania lub przebranżowienia firm – podkreśla Agnieszka Majer.

W dotychczasowych edycjach konkursu startowali przedsiębiorcy z całej Polski. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się przedstawiciele biznesu, którzy mają główną siedzibę firmy w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

– SWO to wsparcie dla firm, których problemy można rozwiązać dzięki narzędziom pozafinansowym. To, jakie zostaną wykorzystane, będzie zależeć od przeprowadzonej uprzednio dogłębnej analizy przedsiębiorstwa i sytuacji, w której ono się znajduje. Kluczowe będą rekomendacje ekspertów dotyczące jego ścieżki rozwoju. Przedsiębiorcy wdrożą wytyczne z pomocą odpowiednich usług rozwojowych oferowanych przez PARP – podkreśla Agnieszka Majer.

Nie ma wątpliwości, że konkurs PARP wzbudzi duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców.

– Obecna sytuacja na świecie negatywnie wpływa na działalność wielu firm. Skutki pandemii, trwająca wojna w Ukrainie, gwałtownie rosnąca inflacja, deficyt surowców i półproduktów stanowią nie lada wyzwanie dla przedstawicieli biznesu. Niestety, najbliższa perspektywa gospodarcza nie napawa optymizmem. Dlatego konkurs PARP powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród MŚP – ocenia Agnieszka Majer.

Opasła dokumentacja

Ubolewa jednak nad tym, że ubieganie się o grant wymaga od przedsiębiorcy dostarczenia obszernej dokumentacji. To zadanie – jak podkreśla – wydaje się być niewspółmierne do wysokości wsparcia oferowanego przez PARP.

– Wątpliwości może budzić także maksymalny okres realizacji dofinansowanego projektu. Czy beneficjenci będą w stanie skutecznie zrealizować przedsięwzięcie w ciągu sześciu miesięcy, biorąc po uwagę inne trudności, z którymi zmagają się na co dzień? – pyta Agnieszka Majer.

Jej zdaniem bardzo istotne w programie jest to, że beneficjenci dowiedzą się, co powinno ich zaniepokoić w prowadzonej działalności gospodarczej i jakie zmiany należy wdrożyć, aby nie doprowadzić do upadłości firmy.

– W dobie kryzysu gospodarczego wielu przedsiębiorców tnie wydatki na szkolenia i usługi doradcze. Przeznaczają oszczędności na pokrycie pilniejszych zobowiązań. Dlatego też wsparcie szkoleniowe i doradcze dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy w obecnych czasach wydaje się być nieocenione – podsumowuje Agnieszka Majer.

Dla kogo dofinansowanie • firma, która odnotowała spadek sprzedaży towarów lub usług w ciągu sześciu miesięcy od zgłoszenia się do konkursu SWO • przedsiębiorstwo, w którym nastąpił odpływ kluczowych pracowników, mający wpływ na jego działalność • firma z sektora, w którym wystąpiły niezależne od niej istotne zmiany prawne lub technologiczne wymuszające przeorganizowanie lub przebranżowienie • osoba spełniająca definicję przedsiębiorcy znajdującego się w okresowych trudnościach

Kryteria formalne konkursu SWO Firma: • musi mieć siedzibę na terenie Polski • powinna należeć do sektora MŚP • musi być zarejestrowana od co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru