Jak walczyć z zatorami płatniczymi

Firmy nie korzystają z obowiązującej od początku roku ustawy, która pomaga im zachować płynność finansową.

Prawie połowa przedsiębiorców z sektora MŚP spodziewa się w najbliższych miesiącach spadku płynności finansowej, a co czwarty nie wie, czego można oczekiwać — wynika z badania Bibby MSP Index przeprowadzonego przez firmę faktoringową Bibby Financial Services. W obecnej sytuacji w utrzymaniu płynności firmom może pomóc ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym, która obowiązuje od początku tego roku. Jednak, jak pokazuje Bibby MŚP Index, mali i średni przedsiębiorcy z niej nie korzystają. Co prawda aż 65 proc. z nich deklaruje, że zna tę ustawę, ale już tylko 15 proc. wie, że nałożyła ona wymóg skrócenia terminów płatności w transakcjach asymetrycznych (czyli mniejszej firmy z korporacją lub dużym przedsiębiorstwem) do 60 dni.