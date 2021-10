Jak złożyć wniosek o przewalutowanie w PKO BP

Od dzisiaj w PKO BP frankowicze mogą wnioskować o przewalutowanie kredytów. Proces jest bardzo prosty i szybki.

Trzeba oddać ludziom z PKO BP i KNF, że proces wnioskowania o przewalutowanie kredytu frankowego został opracowany w sposób przejrzysty i prosty. Można go przejść dosłownie w kilka minut.

Jak złożyć wniosek

1. Zaloguj się do serwisu internetowego iPKO

2. Na górnym pasku zadań kliknij zakładkę „moje sprawy” (ostatnia licząc od prawej strony)

3. Z menu z kolumny „dokumenty” wybierz „dokumenty i zaświadczenia”, a następnie „nowa dyspozycja”, potem z listy wybierz „kredyty hipoteczne” i wreszcie kliknij „wniosek o mediację”.

4. Wybierz kredyt hipoteczny do przekształcenia. Sprawdź poprawność danych osobowych: nr telefonu, e-mail, adres korespondencyjny. Możesz je zmienić, przechodząc do ustawień, na infolinii lub w oddziale. Ważne, żeby dane teleadresowe były aktualne, gdyż będą używane do korespondencji w sprawie przewalutowania kredytu.

5. Teraz przechodzisz strony z wnioskiem, gdzie odhaczasz informację, że przedmiot sporu przekracza wartość 500 zł, a spór dotyczy spraw niemajątkowych i wskazujesz na mapie oddział, w którym chcesz podpisać ugodę.

6. Ostatni krok to odznaczenie zgód i świadczeń niezbędnych do złożenia wniosku.

7. Przechodzisz do podsumowania wniosku. Tu możesz wprowadzić do niego poprawki. Zatwierdzasz wniosek, wpisując jednorazowe hasło SMS. Wniosek został zarejestrowany.

Automatyczny Sąd Polubowny

Wniosek automatycznie jest wysyłany do Sądu Polubownego przy KNF. Przebieg sprawy możesz śledzić na stronie https://statusmediacji.knf.gov.pl.

Postępowanie przed sądem: spotkania z mediatorem (możesz go wybrać), spotkanie mediacyjne z bankiem, przedstawienie propozycji ugody co do zasady będą odbywać się online.

Podpisanie umowy odbywa się w oddziale — nie później niż w ciągu 36 dni od uzgodnienia warunków ugody. Na tym etapie nie można ich już zmienić.

Zasady przewalutowania kredytu

Kredyt zostanie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy był udzielony w PLN. Zachowane zostają pozostałe parametry kredytu wynikające z umowy, tj. okres kredytowania, forma spłaty kredytu w ratach malejących/annuitetowych oraz poniesione opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe.

Do wyliczenia równowartości kredytu w PLN przyjęta zostanie suma kwot w PLN, które bank wypłacił tytułem kredytu w CHF. Jeśli jakakolwiek część wypłaty nastąpiła w CHF, przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypłaty. W zestawieniu zostanie uwzględniony fakt, że wypłata kredytu nastąpiła w transzach.

Do wyliczenia kwoty kredytu przeliczonego na PLN przyjęte zostanie oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej na dzień zawarcia umowy. Oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży.