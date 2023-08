Jakie projekty uprawniają do ulg podatkowych

Interpretacje fiskusa dotyczące zachęt podatkowych rozwiewają wątpliwości przedsiębiorców, którzy zarabiają na innowacyjnych rozwiązaniach.

Przedstawiciele biznesu, którzy wykażą innowacyjność projektu już na poziomie przedsiębiorstwa, mogą korzystać z ulgi B+R. To najłatwiejszy mechanizm wspierający firmy w prowadzeniu nowatorskich przedsięwzięć. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o odliczenie kosztów także w ramach ulg na prototyp, ekspansję i robotyzację.

Ulga B+R

Niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał, że projekt, którego celem jest unowocześnienie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania działalnością gospodarczą, można objąć ulgą B+R.

– Przedstawiciele spółki usprawnili wspomniany system informatyczny. Ich biznes - jak podkreślają - jest związany z prowadzeniem prac rozwojowych, bo ma charakter twórczy, systematyczny i prowadzi do zwiększania zasobów wiedzy. Szefowie spółki wystosowali zapytanie do dyrektora KIS, czy prowadzony przez nich projekt wpisuje się w działalność B+R. Otrzymali od niego pozytywną odpowiedź – mówi Urszula Uchmańska, menedżer w Crido.

Kolejna przychylna decyzja fiskusa dotyczy usługi projektowania, konstrukcji i montażu maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych, wykonywanej na indywidualne zlecenie klientów, co powodowało, że były innowacyjne i unikatowe.

– Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy tego typu usługi mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej. Dyrektor KIS ocenił, że firma prowadzi przedsięwzięcia w sposób twórczy i systematyczny. Uznał, że dotyczą one prac rozwojowych. Dlatego projektowanie i budowa produktu na indywidualne zlecenie klienta jest działalnością B+R, w tym również etap związany z zakupem komponentów i surowców, a także testy, próby i walidacje – podkreśla Urszula Uchmańska.

Z innej interpretacji skarbówki wynika, że koszty zakupionych materiałów i podzespołów wykorzystywanych do prowadzenia projektów B+R również podlegają odliczeniu.

– W tym przypadku wnioskodawca zajmuje się projektowaniem i produkcją maszyn oraz systemów automatyki przemysłowej. Na zlecenie klientów realizuje przedsięwzięcia polegające na opracowaniu innowacji wdrażanych w procesie budowy urządzeń. Nie powiela rozwiązań dostępnych na rynku. Do dyrektora KIS trafiło zapytanie, czy ponoszone przez niego koszty można uznać za kwalifikowane. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów, części i podzespołów. Przedsiębiorca ewidencjonuje je odpowiednio dla każdej zbudowanej maszyny. Dyrektor KIS ocenił, że nabyte przez niego materiały były wykorzystywane w działalności badawczo–rozwojowej – zaznacza Urszula Uchmańska.

Ulga na prototyp

Decyzje KIS dotyczą również ulgi na prototyp. Pomaga ona twórcom przekuwać pomysły w praktyczne rozwiązania. Dzięki zachęcie podatkowej firmy taniej wytwarzają prototyp, a następnie produkują i wprowadzają go na rynek.

– Przedsiębiorca produkuje opakowania. Podjął się opracowania technologii, której celem było stworzenie ulepszonej ich wersji. Planuje wprowadzić je do swojej oferty i rozpocząć produkcję seryjną. Jednocześnie chce zakończyć wytwarzanie poprzedniej wersji opakowań. Wystosował zapytanie do dyrektora KIS, czy nowy wariant opakowań oznacza nowe produkty. Dyrektor KIS potwierdził przypuszczenie przedsiębiorcy, zgodnie z którym nowość produktu należy interpretować według językowego znaczenia tego słowa. Nowy produkt to taki, który zajmie miejsce poprzedniego – tłumaczy Urszula Uchmańska.

Ulga na ekspansję

Zachęty podatkowe zwiększają również konkurencyjność MŚP na arenie międzynarodowej. Z ulgi na ekspansję mogą korzystać producenci z różnych sektorów.

Według interpretacji fiskusa tą zachętą mogą być objęte wydatki np. na usługi świadczone przez influencera.

– Przedsiębiorca działający na rynku paszowym zwrócił się do dyrektora KIS z zapytaniem o możliwość rozliczenia kosztów zakupu wspomnianych usług jako wydatków premiowanych ulgą na ekspansję. Co zrealizował dla niego influencer? Nagrał film promujący produkt i umieścił go w social mediach. Ponadto udostępnił materiały promocyjne w postaci nagrania, zdjęć i opinii w swoich social mediach. Dyrektor KIS uznał, że wymienione przez przedsiębiorcę wydatki mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych dla ulgi na ekspansję – pod warunkiem, że ich poniesienie będzie prowadzić do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów – zaznacza Urszula Uchmańska.

Z innej interpretacji skarbówki wynika, że przedsiębiorca nie może skorzystać ze wspomnianej ulgi, jeżeli ponoszone przez niego wydatki służą budowaniu całościowego wizerunku firmy, a nie promocji konkretnego, oferowanego przez nią produktu.

Zgodnie z kolejnym objaśnieniem fiskusa, przedsiębiorca, który zleci wykonanie elementów danego produktu osobom trzecim, ma szansę na skorzystanie z ulgi na ekspansję.

– Wnioskodawca prowadzi działalność cateringową. Polega ona na przygotowywaniu posiłków i dostarczaniu ich do klientów. Zleca czynności takie jak przygotowywanie składników dań, rozdrabnianie warzyw i owoców, porcjowanie, ważenie i pakowanie posiłków osobom trzecim. Dyrektor KIS stwierdził, że jeżeli zleceniobiorca wykonuje obowiązki służbowe w siedzibie spółki wnioskodawcy i pod nadzorem jego pracowników, to powstałe posiłki wpisują się w definicję rzeczy wytworzonych przez podatnika i tym samym ma on prawo do ulgi – podkreśla Urszula Uchmańska.

Ula na robotyzację

Przedsiębiorcy mogą korzystać również z ulgi na robotyzację. Umożliwia ona odliczenie od dochodu dodatkowych 50 proc. kosztów zakupu robotów przemysłowych. W grę wchodzą wydatki m.in. na nowe roboty i pracujące z nimi maszyny, a także na ich leasing. Tomasz Stańczyk, menedżer w dziale innowacji Ayming Polska, zwraca uwagę na ograniczony okres obowiązywania tej ulgi.

– Podatnicy CIT i PIT mogą rozliczyć ją do końca 2026 r. Warto, aby nie zwlekali ze wspomnianymi inwestycjami – radzi Tomasz Stańczyk.

Ostatnio dyrektor KIS uznał, że tzw. urządzenia peryferyjne są związane funkcjonalnie z robotami przemysłowymi - chodzi m.in. o bariery, ogrodzenia zabezpieczające i przekaźniki. To oznacza, że koszt ich zakupu również podlega odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

– Wnioskodawca zauważył, że zadaniem barier i ogrodzenia jest zabezpieczenie miejsca pracy tam, gdzie dochodzi do kontaktu człowieka z robotem. Natomiast przekaźniki pomagają w zapewnieniu ergonomii pracy. Widać więc wyraźny związek wspomnianych urządzeń peryferyjnych z robotem przemysłowym – wyjaśnia Urszula Uchmańska.