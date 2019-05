Japończycy testują najszybszy pociąg świata

W Japonii rozpoczynają się testy najszybszego pociągu shinkansen, mogącego jechać nawet 400 km/h.

Pociąg o nazwie Alfa-X ma wejść do regularnego użytku w 2030 roku. Przewoźnik kolejowy JR East planuje, że będzie jeździł z prędkością do 360 km/h. To 10 km/h szybciej niż chiński pociąg Fuxing Hao, obsługujący połączenie Pekin-Szanghaj.

Zobacz więcej fot. Bloomberg

Alfa-X ma dziesięć wagonów. W piątek rozpoczęto testowanie pociągu na trasie Aomori-Sendai. Próby mają trwać trzy lata. Alfa-X odgrywa kluczową rolę w planach uruchomienia szybszego połączenia z Sapporo, największym miastem położonej na północy kraju wyspy Hokkaido.

Alfa-X, najszybszy obecnie pociąg na świecie, może nie utrzymać tego tytułu do momentu wejścia do służby. Japończycy planują uruchomienie w 2027 roku pociągu technologii maglev obsługującego połączenie Tokio-Nagoja. Ma on jeździć z prędkością nawet 505 km/h.