Jedna z 10 największych kryptowalut tanieje o 98 proc.

Kryptowaluta, którą jeszcze w kwietniu notowano po prawie 120 USD, obecnie wyceniana jest na 0,10 USD, informuje The Independent.

Terra (LUNA) zaliczana była do dziesięciu najbardziej wartościowych kryptowalut. W czwartek rano jej kurs spada o 98 proc. do 0,10 USD. Kapitalizacja kryptowaluty spadła z ponad 40 mld USD do ok. 600 mln USD.

- Straciłem oszczędności całego życia. Kupowałem Lunę po 85 USD i nie wiem co teraz robić – napisał jeden z uczestników forum użytkowników kryptowaluty na serwisie Reddit. Inny wyznał, że stracił ponad 450 tys. USD i nie jest w stanie spłacić długu wobec banku, co prawdopodobnie oznacza iż straci dom. Moderatorzy forum, z którego korzysta ponad 44 tys. ludzi, opublikowali na nim telefon dla osób szukających wsparcia psychologicznego w obliczu krachu. The Independent zwraca uwagę, że giełda kryptowalut Binance w związku z krachem wstrzymała tymczasowo użytkownikom dostęp do Terra (LUNA), co oznacza, że nawet ci, którzy chcieli sprzedać kryptowalutę, nie byli w stanie tego zrobić. Krach Terra (LUNA) wiąże się załamaniem całego rynku kryptowalut. Dodatkowo wzmocniły go problemy powiązanego z dolarem stablecoina UST. Wcześniej w tym tygodniu UST zerwał to powiązanie i staniał od 0,29 USD, przypomina The Independent. Luna Foundation Guard (LFG), działająca na rzecz UST, poszukuje obecnie ponad 1 mld USD aby uratować stablecoina.

