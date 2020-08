Jesień życia oczami Polaków

5,3 pkt w skali od 0 do 10, co oznacza spadek o 0,1 pkt w stosunku do badania z 2019 r. — taki wskaźnik przygotowania emerytalnego Aegon Retirement Readiness Index (ARRI) uzyskała Polska w 2020 r.

Tym samym plasuje nas to na 3. miejscu od końca wśród 15 badanych krajów. Gorzej przygotowani od Polaków są tylko Japończycy (4,9 pkt) i Hiszpanie (5,2). Taki sam wynik jak biało-czerwoni uzyskały jeszcze dwa kraje: Węgry i Francja. Natomiast najlepiej wypadają Brazylia (6,4), USA (6,7) i Indie (7,7). Indeks już po raz dziewiąty przygotował Aegon, międzynarodowy gracz z ofertą ubezpieczeń na życie, programów emerytalnych i usług w zakresie zarządzania aktywami.