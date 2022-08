Jest nowy kształt podatku minimalnego

Ministerstwo Finansów (MF) finiszuje z projektem zmian w tzw. podatku minimalnym. Resort nie uwzględnił większości uwag i postulat zgłoszonych przez organizacje przedsiębiorców. Zmiany w przepisach się pojawią, ale nie będą dotyczyć największych kontrowersji i obaw biznesu.

Miniustępstwa Wiceminister finansów Artur Soboń nie odpuścił przedsiębiorcom najbardziej bolesnych i krytykowanych rozwiązań składających się na tzw. podatek minimalny. Marek Wiśniewski

Naprawa przez dokręcenie śruby

Dwa miesiące już trwają uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o podatku CIT (kolejny etap naprawy tzw. Polskiego Ładu). Najważniejszą ich częścią z punktu widzenia firm są regulacje dotyczące podatku minimalnego. Właśnie ta danina była najbardziej krytykowana przez przedsiębiorców. Rząd obiecał jej naprawę. Organizacje biznesowe wielokrotnie spotykały się z wiceministrem finansów Arturem Soboniem, odpowiedzialnym za projekt. Po tych spotkaniach komunikaty obu stron były optymistyczne. Przedsiębiorcy postulowali, aby rząd zupełnie zrezygnował z podatku minimalnego, a jeśli nie, to aby mocno go ograniczył. O rezygnację apelowali m. in. Konfederacja Lewiatan i Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Alarmowały, że obecna koncepcja naprawiania tego podatku tworzy więcej problemów niż rozwiązuje.

- Wpływ uchylenia tych przepisów na dochody budżetu państwa byłby znikomy i łatwy do zrekompensowania przez bardziej efektywne instrumenty. Jakość i przejrzystość polskiego prawa podatkowego zdecydowanie zyskałaby na likwidacji minimalnego CIT, który nie wpisuje się w standardy dobrej legislacji – twierdzi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP.

Pewne jest, że MF nie zamierza wycofać się z podatku minimalnego.

Danina ta po raz pierwszy ma być płacona w przyszłym roku , w rozliczeniu za 2022 r. Uderzy w firmy niskomarżowe. Rząd zgodził się opóźnić tę operację o rok. Ponadto zwolnił z podatku kilka kategorii firm (w ramce). Jednak jednocześnie podniósł z 1 do 2 proc. próg rentowności, po przekroczeniu którego nie płaci się podatku. Eksperci zgodnie stwierdzili, że na skutek tego znacznie więcej firm wpadnie w podatek minimalny.

Polska Izba Handlu postulowała wyłączenie z podatku minimalnego, gdy przychody firmy nie przekraczają 50 mln EUR. MF stwierdziło, że to propozycja „niezasadna”. Nie odniósł skutku także apel kilku organizacji o wyłączenie z obciążenia firm w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych zasugerowała, aby w branży faktoringowej do wyliczania wysokości rentowności wliczane były przychody i koszty, które „z gospodarczego puntu widzenia nie stanowią o rentowności”. Dzięki temu rentowność wielu firm byłaby wyższa - powyżej 2 proc. - a więc nie musiałyby płacić podatku. MF odmówiło odniesienia się do tej propozycji.

Drobne ustępstwa

Konfederacja Lewiatan proponowała, aby wartość zapłaconego podatku akcyzowego nie była wliczana do podstawy opodatkowania, branej pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika rentowności. Ministerstwo zgodziło się na to. Branże rozrywkowa oraz energetyczna apelowały o to samo w przypadku podatku od gier. MF również się zgodziło. Podatek nie obejmie firm w restrukturyzacji, przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz innych osiągających przychody w oparciu o urzędowe taryfy.

Niestety pozostanie opodatkowanie strat przedsiębiorców. Zniesienia tego domagało się wiele organizacji. MF pozostaje nieugięte. Podobnie jak w przypadku postulatu wyłączenia z opodatkowania firm pożyczkowych.

Wkrótce MF przedstawi nową wersję projektu, zmieniającego ten z końca czerwca.