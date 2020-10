Kanarek na dachu lepszy niż wróbel w garści

Spółki dywidendowe zaczynają sobie radzić coraz lepiej. Mimo to zarządzający wciąż preferują emitentów, którzy zamiast wypłat z zysku oferują tylko i aż perspektywy szybszego wzrostu.

Pandemia COVID-19 wywróciła do góry nogami portfele inwestorów posługujących się strategią dywidendową. Stopa premii z zysku dla indeksu WIG, która jeszcze rok temu sięgała 2,8 proc., wynosi teraz 1,8 proc. To i tak dobry wynik w porównaniu ze stopą dywidendy dla indeksu WIG20, która — z powodu wstrzymania wypłat dywidend przez banki — spadła w rok z 2,6 proc. do 0,7 proc.