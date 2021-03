Robert Kaplan, przewodniczący Banku Rezerw Federalnych z Dallas stwierdził, że najprawdopodobniej będzie opowiadał się za podwyżką stóp procentowych jeszcze przed końcem 2022 r.

Bankier uważa, że w najbliższym czasie inflacja nie będzie stanowiła problemu, ale ma nadzieję, że gospodarka będzie rozwijała się w takim tempie, że pozwoli władzom monetarnym na stopniowe wycofywanie się z wysokiego poziomu akomodacji, która wspiera rynek w okresie pandemii koronawirusa. Prognozuje, że PKB Stanów Zjednoczonych wzrośnie w tym roku o 6,5 proc.

Muszę zobaczyć realne wyniki, a nie tylko solidną prognozę by móc jednoznacznie opowiedzieć się za zaostrzeniem polityki monetarnej – powiedział Kaplan, który jednak do 2023 nie będzie miał prawa głosu podczas decyzji podejmowanych przez FOMC ws. stóp.

Dodał, że nie jest za tym, by Fed skorygował zakupy aktywów, aby spróbować obniżyć rentowność dłuższych obligacji rządowych. W jego opinii, odzwierciedla on odbicie gospodarcze i spodziewa się, że rentowności będą nadal rosły do poziomu około 2 proc.