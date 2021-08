Kashkari: kryptowaluty to w 95 proc. oszustwo, pic i hałas

Neel Kashkari, szef Fed w Minneapolis, twierdzi, że kryptowaluty to „śmieci”, donosi Barron’s.

Kashkari powiedział, że nie znalazł żadnego argumentu za praktycznym wykorzystaniem kryptowalut.

- Byłem większym optymistą co do kryptowalut i bitcoina około pięć czy sześć lat temu. Jak dotąd, to co widziałem, to w 99 proc… albo będę łagodniejszy, w 95 proc. oszustwo, pic, hałas i nieporozumienie - powiedział szef Fed w Minneapolis podczas regionalnego szczytu ekonomicznego w USA.

Neel Kashkari, fot. Bloomberg

Kashkari uznał za absurd łatwość, z którą wykreowano „tysiące śmieciowych kryptowalut”. Podkreślił, że głównym ich zastosowaniem jest ułatwienie finansowania nielegalnej działalności.