Kilometry zamieniane w pomoc

Kielecka Fundacja Pomagam na Medal organizuje charytatywne wirtualne biegi Virtual Run Polska, rajdy rowerowe Virtual Bike Polska i zawody pływackie Virtual Swim Polska. Każdy zawodnik otrzymuje medal, a dochód (wpływy z zapisów) jest przeznaczony na pomoc potrzebującym.

Pomagają na medal

– Wirtualny udział w wydarzeniach nie oznacza siedzenia przed komputerem. To aktywne formy spędzania czasu. Ich zaletą jest to, że dzień, miejsce i godzinę startu zawodnik wybiera sam, nie tracąc czasu i pieniędzy na dojazd. Wybiera imprezę, rejestruje się, wnosi opłatę startową, dostaje stały numer startowy na wszystkie imprezy i w wyznaczonym przedziale czasowym pokonuje dystans w dowolnie wybranym miejscu – wyjaśnia Eligiusz Tarczyński z Fundacji Pomagam na Medal.

Rezultat trzeba wpisać na stronie biegu i przesłać potwierdzenie, np. zdjęcie zegarka z zapisanym dystansem. System automatycznie ustala miejsce na liście. Dwa lata temu odbyły się wirtualne zawody COVID-19 Battle 2020. Pieniądze zostały przekazane na wsparcie osób walczących z pandemią i instytucji, które z powodu pandemii borykały się z problemami finansowymi. Teraz trwa akcja Wirtualne Kilometry Pomocy dla Ukrainy 2022. Do wyboru są cztery dyscypliny – bieg, rower, nordic walking i pływanie. Dotychczas wirtualni sportowcy uzbierali wspólnie 6 963 056 km.

Białystok biega

Od 2014 r. Fundacja Białystok Biega zebrała i przekazała na cele charytatywne ponad 300 tys. zł.

– Fundacja niemal przy każdym wydarzeniu biegowym, które organizuje, daje uczestnikom możliwość wsparcia celu charytatywnego. Podczas rejestracji każdy zawodnik może wybrać cegiełkę o dowolnej wartości na opisany cel. Na przekazanie dodatkowych pieniędzy decyduje się 20-30 proc. biegaczy, przed pandemią ten procent był wyższy. Konkretne kwoty zależą już od imprezy. Jak łatwo zgadnąć, im większe wydarzenie i więcej startujących, tym więcej zebranych pieniędzy – mówi Grzegorz Kuczyński, prezes fundacji.

Za najtrudniejszy etap swojej pracy uważa wybór beneficjentów.

– Łatwiej nam włączyć do wydarzenia inną organizację NGO, ale widzimy, że biegacze chętniej wspierają akcje na rzecz konkretnej osoby, którą możemy opisać, przedstawić. Mamy jednak imprezy, m.in. sztafetę Plum Ekiden, które od pierwszej edycji (2015 r.) wspierają Fundację Pomóż Im – Białostockie Hospicjum dla Dzieci. Podczas innych biegów było różnie – czasem decydowaliśmy się pomóc np. choremu dziecku, a czasem wybranej organizacji, która zajmuje się potrzebującymi. Trzymamy się też zasady nieprzekazywania pieniędzy na prywatne konta – wyjaśnia szef fundacji.

W sztafecie Plum Ekiden obowiązuje zasada, że 30 proc. opłat startowych jest przekazywane na rzecz Fundacji Pomóż Im. Nie są to więc dobrowolne cegiełki, tylko z góry określona stawka dla uczestników. Dotychczas udało się zebrać prawie 170 tys. zł.

Wybiegana pomoc Fundacja Białystok Biega zebrała i przekazała na cele charytatywne już ponad 300 tys. zł. Najtrudnej wybrać beneficjentów - przyznają jej szefowie. Krzysztof Karpinski K2Concept

– Zapewnienie opieki wytchnieniowej jest bardzo ważne dla rodzin ciężko chorych dzieci. Ich codzienność to 24-godzinny, nieprzerwany maraton przy dziecku, którego nie można zostawić samego. To ciągłe zabiegi pielęgnacyjne, higiena czy karmienie. Te dzieci często nie są w stanie same wykonać jakiejkolwiek czynności. Dlatego to tak istotne, by zapewnić rodzicom odpoczynek i regenerację. Dom Opieki Wytchnieniowej zapewnia takie właśnie wsparcie. Kiedy dzieci będą przebywały w naszej placówce pod specjalistyczną opieką, ich rodzice czy opiekunowie skorzystają z wolnego czasu, by załatwić swoje sprawy, a może po prostu odpocząć – mówi Miłosz Karbowski z Fundacji Pomóż Im.

LoveR dla chorych dzieci

Łódzka Fundacja Krwinka opiekuje się dziećmi chorymi onkologicznie i hematologicznie, wspiera też ich rodzeństwo i rodziców. Pandemia utrudniła działania pomocowe, na przykład ograniczając wstęp do szpitali.

– Staraliśmy się stworzyć choć namiastkę tego, co było wcześniej, również wirtualnie. W czasie pandemii powstała bajka terapeutyczna, wciąż dostępna na kanale YouTube. Poruszane są w niej problemy dziecka związane z terapią, długotrwałym pobytem w szpitalu, z ograniczonym kontaktem z rodziną. Dzieci oglądały bajki w domu, szpitalu, dostając pomoc od bohaterów, z którymi mogły się identyfikować – opowiada Elżbieta Budny, prezes fundacji.

W tym roku po przerwie wymuszonej pandemią fundacja zorganizowała turnus wakacyjny dla podopiecznych i ich rodzin w Rogowie.

Rowerowe wsparcie Czas na LoveR – kręcimy kilometry dla dzieci chorych na raka to akcja, podczas której zbierane są pieniądze dla dla podopiecznych fundacji Krwinka. Na zdjęciu Elżbieta Budny, prezes fundacji Krwinka i Piotr Adamczyk, wice marszałek województwa łódzkiego z dzieci na turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku w Rogowie. K.Jarczewski

– Nie chodzi tylko o rehabilitację, zajęcia, pobyt na świeżym powietrzu w pięknym miejscu, ale również o to, by całe rodziny zapomniały o trudnościach, jakie niesie długotrwałe leczenie. Nie kryję, że organizacja tych wyjazdów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie naszych sympatyków i zaprzyjaźnionych firm – przyznaje Elżbieta Budny.

Akcją wspierającą fundację jest „Czas na LoveR – kręcimy kilometry dla dzieci chorych na raka”, która ruszyła w czerwcu. Przez trzy miesiące uczestnicy mają przejechać jak najwięcej kilometrów, wspierając datkami fundację.

– Można wybrać opcję podążania własnymi ścieżkami – każdy, kto lubi, wsiada na rower i rejestruje przejechane kilometry w aplikacji Tropiciel. Drugi wariant to Podążanie tropem ślimaka – tu z pomocą przyszedł Tadeusz Nowiński, łódzki bloger znany jako Mr Scott, który przygotował kilka tras dostępnych również w aplikacji Tropiciel. Akcja oprócz wsparcia naszych podopiecznych promuje zdrowy styl życia, jazdę na rowerze i odkrywanie ciekawych zakątków Polski – wylicza prezes Krwinki.

Rowerzyści przejechali już na rzecz fundacji ponad 24 tys. km. Rekordzista pokonał w lipcu ponad 3300 km.

Poland Business Run

Największy bieg charytatywny w Polsce organizuje Fundacja Poland Business Run. Osoby z niepełnosprawnością ruchową lub po mastektomii mogły się zgłaszać jako beneficjenci do 20 sierpnia. Jedenasta edycja biegu odbędzie się 4 września.

Konkretne pieniądze Dzięki Poland Business Run w 2019 roku udało się zebrać prawie 2,3 mln na wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową. materiały prasowe

– W 2012 r. razem z prezesami kilku firm zastanawialiśmy się, co można zrobić, by zmobilizować pracowników do ruchu i wspólnego działania w określonym celu charytatywnym. Tak powstał pomysł unikalnej formuły – biegu sztafetowego. Pięcioosobowe drużyny z różnych firm i branż biegnące ramię w ramię, by pomóc beneficjentce po amputacji – tak wyglądał pierwszy Kraków Business Run, w którym wzięło udział ponad 1000 osób – wspomina Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Dołączyły do niej polskie firmy, korporacje i ich oddziały z całego świata. Ponad 700 beneficjentom przekazano prawie 10 mln złotych. Fundacja pomaga w zakupie protez, dofinansowaniu do turnusów rehabilitacyjnych czy specjalistycznego leczenia. W tegorocznym wydarzeniu weźmie udział 32 tys. biegaczy, do połowy sierpnia zakwalifikowało się 72 beneficjentów.

Masowe wsparcie W warszawskiej edycji biegu Poland Business Run w 2018 roku wzięło udział 3322 osób.

– Pływanie pozostaje moją pasją i nie zgadzam się, by niepełnosprawność w jakikolwiek sposób mnie ograniczała. Jako członek kadry narodowej w pływaniu sporo podróżuję po świecie, by móc brać czynny udział w imprezach sportowych, do których wywalczyłem awans. Przy tak częstych wyjazdach niezbędnym sprzętem jest wózek aktywny, który zapewnia większą niezależność i swobodę przemieszczania. Dzięki Poland Business Run udało się zdobyć fundusze na zakup wysokiej jakości wózka, a większy komfort codziennego życia przełożył się na wyniki sportowe. Na tegorocznych mistrzostwach świata w pływaniu w Portugalii zdobyłem brązowy medal na 200 m stylem dowolnym – mówi Kamil Otowski, beneficjent biegu.

Agnieszka Pleti wskazuje, że wśród biegaczy jest sporo osób, które zaczynały sportową przygodę od czterech kilometrów w Poland Business Run, a teraz biegają maratony i ultramaratony. Natomiast dla przedsiębiorstw udział w inicjatywach charytatywnych to sposób budowania wizerunku firmy atrakcyjnej dla obecnych i potencjalnych pracowników.

– Niektóre firmy wpisują udział w Poland Business Run jako benefit w ogłoszeniach o pracę. Od czasu wprowadzenia w pandemii opcji biegu wirtualnego, czyli startu na własnej trasie z aplikacją, biegamy na całym świecie. Możemy się integrować, rywalizować, zrobić coś dla zdrowia, a celem nadrzędnym jest pomoc osobom, które w życiu miały znacznie mniej szczęścia niż my. Nasz projekt integruje zespół, buduje satysfakcję i dumę z pracy oraz lojalność wobec pracodawcy. Promuje sport i aktywny, zdrowy styl życia, a także równowagę między pracą i życiem prywatnym. Czego chcieć więcej? – podsumowuje prezes fundacji.