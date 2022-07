Jak napisano w komunikacie KNF, istnieją uzasadnione podejrzenia manipulacji w obrocie akcjami wymienionych spółek przez grupy osób fizycznych i podmiotów działających w porozumieniu.

KNF podkreśliła, że złamanie zakazu manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR1 i jest zagrożone grzywną do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Z kolei wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia MAR, stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 mln zł.