Kobiety wykazują elastyczność

Zawirowania na rynku pracy można przekuć w sukces i rozwinąć się zawodowo – wskazują eksperci.

„Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję" – powtarzała w „Czterdziestolatku" bohaterka grana przez Irenę Kwiatkowską. W haśle tym odnalazło się w czasie pandemii, która przekształciła rynek pracy, wiele pań. Część zakasała rękawy i zmieniła dotychczasową branżę.

Od marca 2020 r. do lutego 2021 r. prym wiodła branża HR: na stanowiska z nią związane aplikowało aż 89 proc. kobiet więcej niż jeszcze rok wcześniej – wynika z badania przeprowadzonego przez szkołę programowania online Kodilla.com i międzynarodową agencję zatrudnienia Randstad.

– To sektor, który i tak jest mocno sfeminizowany, jednak to nie obecność kobiet jest tu najciekawsza, lecz aktywność tej branży w pandemicznej rzeczywistości. Większe zapotrzebowanie na rekruterów oznacza więcej procesów rekrutacyjnych, co optymistycznie świadczy o kierunku, w którym zmierza polski rynek pracy – tłumaczy Mateusz Żydek, p.o. team leadera zespołu komunikacji Randstad Polska.

Zwiększonym zainteresowaniem pań w 2020 r. cieszyły się także handel (przede wszystkim stanowiska związane z e-commercem umożliwiające pracę zdalną), sprzedaż (również z możliwością pracy online) i marketing. W branży IT również odnotowano zwiększoną aktywność kobiet.

– Liczba aplikacji na oferty, szczególnie na IT menadżerki oraz specjalistki DevOps, wzrosła kilkukrotnie w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., a odsetek kobiet uczestniczących w kursach programowania zwiększył się o 10 proc. – podsumowuje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT z Kodilli.

Według Klaudii Jarych, konsultantki zmiany zawodowej i współtwórczyni portalu Dookoła Pracy, obecne przetasowania mogą być dużą szansą dla pań, którym już wcześniej przechodziła przez głowę myśl o ewentualnym dokonaniu zmian w życiu zawodowym. Jej zdaniem tryb pracy zdalnej wprowadzony obecnie w większości firm w kraju daje więcej możliwości na znalezienie pracy znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania.