Kolejowy start-up przekonał inwestorów

Rozwiązania optymalizujące procesy są bardzo potrzebne w branży kolejowej, bo to biznes operacyjny. Na rynku jest jeszcze miejsce do wdrażania takich narzędzi i jest to słuszny kierunek rozwoju branży. SP Tech Solutions nie jest jednak pierwszą spółką, która oferuje tego typu technologie — niektóre firmy kolejowe od lat tworzą podobne oprogramowanie, ale na własny użytek. Rodzi się pytanie, czy spółka będzie w stanie zaoferować narzędzie innowacyjne w globalnej skali. Jeśli uda się jej opracować kompleksową usługę, to z pewnością skorzysta na tym cały rynek. Inną ważną kwestią jest jednak to, że nie wszystkie firmy stać na nowoczesne rozwiązania — czasem decydują się na ręczne zarządzanie procesami przez dyspozytorów, którzy zrobią to gorzej niż algorytm, ale taniej.