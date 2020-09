Konflikt handlowy UE z USA może się nasilić

Światowa Organizacja Handlu (WTO) zgodziła się na nałożenie przez Unię Europejską ceł na import z USA wartości 4 mld USD, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Unia dostała prawo do nałożenia ceł na import z USA w związku z nielegalnym subsydiowaniem Beoinga przez amerykański rząd. Władze Unii sygnalizowały wcześniej, że nie zawahają się w sprawie opodatkowania importu z USA po tym jak Waszyngton nie wahał się z nałożeniem ceł na import z Unii wart 7,5 mld USD po wygranej w WTO sprawie dotyczącej nielegalnego subsydiowania Airbusa.

Decyzja WTO zapadła w szczególnym momencie, kiedy do wyborów prezydenckich w USA zostało ok. 5 tygodni i kampania wyborcza przybrała znacznie na sile. Do tego zarówno Unia Europejska jak i USA zmagają się z recesją spowodowaną przez pandemię. Wśród potencjalnych branż, w które mogą uderzyć cła Unii, wskazywane są górnictwo węgla, rolnictwo, rybołówstwo, a także przemysł lotniczy.

- Jeśli obie strony nie rozwiążą sporu będziemy mieli kolejny konflikt celny, za który cenę zapłacą producenci i konsumenci po obu stronach – powiedział Simon Lester, dyrektor Cato Institute.