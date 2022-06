Kontrakty pokazują poprawę nastrojów w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wartość kontraktów na główne amerykańskie indeksy rynków akcji rośnie, co sugerują, że oczekiwana jest przewaga popytu przynajmniej na początku sesji.

Do kupowania akcji może zachęcać spadek ich cen przez poprzednie dwie sesje. Poprawa nastrojów tłumaczona jest także spadkiem cen ropy, osłabiającym obawę dłuższego utrzymywania się wysokiej inflacji, co skłoniłoby bank centralny do agresywniejszego zacieśniania polityki monetarnej. W handlu przedsesyjnym drożeją akcje spółek obsługujących podróże, które mogą mocno skorzystać na zahamowaniu wzrostu cen paliw. To m.in. American Airlines oraz operator statków wycieczkowych Carnival Corp. Nastroje na rynku kształtują także publikowane wyniki kwartalne spółek. W handlu przedsesyjnym o prawie 5 proc. tanieją akcje Hewlett Packard Enterprise. Gigant IT nie osiągnął oczekiwanych przychodów i zysków kwartalnych i obniżył prognozę zysku rocznego.