Kontrakty terminowe na indeksy rynku akcji w górę

Obecnie w górę idą kontrakty terminowe na Nasdaq 100, S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average (o godz. 13:21 zwyżkują: o 0,63 proc., 0,46 proc. i 0,38 proc.).

W piątek Dow Jones Industrial Average wzrósł o 77 pkt, czyli 0,23 proc., docierając do poziomu 32803, S&P 500 spadł o 7 pkt, czyli 0,16 proc., dochodząc do pułapu 4145, a Nasdaq Composite poszedł w dół o 63 pkt, czyli 0,5 proc., docierając do poziomu 12658.

Mocniejsze kontrakty terminowe na indeksy akcji wskazują, że Wall Street rzuca wyzwanie swoim najwyższym poziomom od ponad dwóch miesięcy. Od momentu osiągnięcia minimum w 2022 r. w połowie czerwca, indeks S&P 500 wzrósł o 13 proc. po tym, jak inwestorzy postawili na to, że pesymizm co do perspektyw przedsiębiorstw, w następstwie rosnącej inflacji i zaostrzenia polityki pieniężnej banku centralnego, jest przesadzony.

Akcje początkowo wyprzedawały się w piątek w następstwie znacznie silniejszego niż oczekiwano raportu o zatrudnieniu w USA za lipiec, kiedy inwestorzy martwili się, że dane dały Rezerwie Federalnej więcej możliwości przyspieszenia tempa podwyżek stóp procentowych w celu stłumienia inflacji.

Jednak apetyt na ryzyko powrócił, a inwestorzy mają nadzieję, że silny rynek pracy podważy niedawne dowody spowolnienia amerykańskiej gospodarki.