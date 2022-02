Kontrakty wskazują na kontynuację przeceny

Weekend nie uspokoił nerwowości na giełdach i wiele wskazuje na to, że otwierająca tydzień sesja na amerykańskich giełdach również stała będzie pod znakiem przeceny. Strona podażowa determinowana jest do działania przez obawy i spekulacje związane z potencjalną inwazją Rosji na Ukrainę. Skłania to inwestorów do poszukiwania bezpieczniejszej alternatywy dla akcji.

fot. Bloomberg