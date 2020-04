Korzystając z tarczy lepiej informować urzędników

Przy korzystaniu z „tarczowych” rozwiązań podatkowych warto informować urzędników o swoich krokach oraz zabezpieczać kluczową dokumentację – radzi Wojciech Fryze, partner w kancelarii Olesiński i Wspólnicy, który odpowiadał na pytania użytkowników serwisu zdrowybiznes.pb.pl w programie „Gorąca Linia”

ANONIM: Jak podatkowo potraktować otrzymywane przez przedsiębiorców dofinansowanie wynagrodzeń?

Wojciech Fryze: To często pojawiające się pytanie: skoro otrzymujemy przelew na konto, to czy taki przelew jest naszym przychodem? Dofinansowanie precyzyjnie nie wpada w żadne ze zwolnień z podatku PIT czy CIT, określonych w przepisach. W związku z tym wydaje się, że może ono stanowić przychód. Ważny jest tu wymiar praktyczny - jeżeli płacimy zaliczki na podatek dochodowy i takie dofinansowanie otrzymamy np. w kwietniu, to będzie miało ono wpływ na wysokość zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej w maju (jeżeli oczywiście nie ponosimy już strat, co przy korzystaniu z tego finansowania jest prawdopodobne). Oczywiście jest szereg argumentów za tym, że takie dofinansowanie jednak nie powinno być opodatkowane, w tej chwili czekamy jednak na oficjalne stanowisko administracji podatkowej w tej kwestii jednoznaczne stanowisko. Największe znaczenie ma to dla przedsiębiorców, którzy działają w specjalnych strefach ekonomicznych, bo oni osobno ustalają przychody i koszty z działalności opodatkowanej i zwolnionej, dla nich może to mieć ogromne praktyczne znaczenie.

ANONIM: Odroczono termin rozliczenia rocznego PIT, czy to oznacza, że można opóźnić wpłatę PIT do końca maja?

Rozliczenie roczne PIT przypadające na koniec kwietnia zostało odroczone do końca maja. Zrobiono to jednak w specyficzny sposób - przepis nie brzmi tak, że nowy termin to koniec maja, lecz że złożenie deklaracji i zapłata podatku z końcem maja, a nie z końcem kwietnia - w skrócie - nie będzie karane. Będzie ono równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu. Sposób sformułowania tego przepisu nie wyłącza jednak… odsetek. Jeżeli ktoś swój PIT złoży nie do końca kwietnia, lecz z końcem maja, to jest ryzyko, że do końca maja odsetki narosną. Słychać co prawda zapowiedzi, że będzie dodatkowy przepis, który ma wyłączyć pobór tych odsetek – na ten moment jednak go nie ma i trzeba śledzić zmiany w przepisach.

ANONIM: Terminy wpłaty zaliczek na PIT zostały przesunięte. Czy trzeba jakoś informować urząd skarbowy o tym, że wpłata będzie później niż 20. [dnia miesiąca –red.]?

Nie ma formalnego obowiązku, aby zawiadamiać o tym, że z tego uprawnienia będziemy korzystać, ale w praktyce uważamy, że takie zawiadomienie nie zaszkodzi. Krótkie pismo do urzędu skarbowego, w którym powiadomimy go skorzystaniu z odroczenia i o tym, że brak wpłaty zaliczek nie będzie stanowił opóźnienia czy zaległości z naszej strony. Najlepiej powołać się przy tym, bez wchodzenia w nadmierne szczegóły, że jest to spowodowane wystąpieniem negatywnych konsekwencji związanych z epidemią covid-19.

ANONIM: Czy przesunięte terminy wpłaty zaliczek na PIT obowiązują wszystkie firmy? Czy tylko te, którym spadły przychody?

W przepisach sformułowano jeden dość ogólny warunek: wystąpienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19. Nie sprecyzowano, że chodzi o spadek obrotów, czy zanotowanie straty. Po stronie przedsiębiorcy jest więc zgromadzenie argumentów, najlepiej w postaci dokumentów, z których będzie wynikało, że rzeczywiście spełniamy tę przesłankę. Oprócz spadku przychodów taką „negatywną konsekwencją” może być wstrzymanie dostaw, zamówień, przestój w działalności, jej zawieszenie. Nie może to być jednak sytuacja całkowicie niezależna od epidemii. W praktyce: jeżeli mamy maila od naszego kontrahenta, w którym informuje, że anuluje zamówienie albo spotkanie biznesowe, albo że rezygnuje z oferty (i ma to właśnie związek z trwającą pandemią), to warto taką korespondencję czy dokumenty gromadzić jako udokumentowanie wystąpienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych, które uprawniają do odroczenia tych zaliczek.

ANONIM: Wysłaliśmy szpitalom maseczki, podobno można to uznać za darowiznę i obniżyć podatek. Na dowód mamy zlecenie dostawy i potwierdzenie odbioru. Czy to wystarczy?

Nowe przepisy pozwalają na takie odliczenie od podatku dochodowego. Warunków jest kilka. Pierwszy - aby był to podmiot widniejący w specjalnym wykazie, który prowadzi NFZ na swoich stronach internetowych. Jeżeli jest to darowizna na rzecz takiego podmiotu, to może być ona odliczona. Drugi - ogólne przepisy o odliczaniu darowizn od podatku wymagają posiadania dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny i oświadczenie tego, kto ją uzyskał, o jej przyjęciu. Z pytania wynika, że mamy zlecenie dostawy i potwierdzenie odbioru, więc przypuszczam, że z potwierdzenia odbioru będzie wynikało poświadczenie o przyjęciu darowizny i jej wartość. Najlepszą praktyką jest zawarcie krótkiej umowy dotyczącej darowizny i wymienienie w umowie tych elementów, które są wymagane. Tu pojawia się też istotna kwestia związana z podatkiem VAT. Należy pamiętać o VAT od darowizn - tu też są pewne wyłączenia, w przypadku których można stosować stawkę 0%.

MAGDA: Czy urząd skarbowy wyda zaświadczenie o niezaleganiu, pomimo korzystania z opóźnień zapłat podatków czy składek?

Nie widzę przeszkód, żeby wydać zaświadczenie o niezaleganiu, jeżeli ktoś skorzysta z odroczenia w trybie przewidzianym przepisami. Taki płatnik nie będzie miał zaległości podatkowej, jeżeli skorzysta z dostępnych w ramach przepisów instrumentów odroczenia tych płatności.